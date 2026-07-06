“Kurrë nuk do të kthehemi në shtëpi”, festë e çmendur në dhomën e zhveshjes të Norvegjisë pas fitores historike
Norvegjia po vazhdon të jetojë ëndrrën në Kupën e Botës, pasi eliminoi Brazilin me rezultat 2-1 dhe siguroi për herë të parë në histori një vend në çerekfinale të turneut.
Për kombëtaren skandinave, ky është suksesi më i madh në historinë e saj në Kupën e Botës, ndaj nuk munguan festimet e çmendura pas ndeshjes.
Në dhomën e zhveshjes, futbollistët e Stale Solbakken e kthyen festën në një spektakël të vërtetë, duke kënduar, kërcyer dhe festuar së bashku.
Atmosfera u bë edhe më e veçantë kur lojtarët kënduan këngën “Nuk do të kthehemi kurrë në shtëpi”, një mesazh i qartë se ata besojnë se aventura e tyre në Kupën e Botës është ende larg fundit.
Pas eliminimit të Brazilit, Norvegjia tani do të përballet me Anglinë në çerekfinale, me synimin për të vazhduar rrugëtimin historik në turne./Telegrafi/