Kur filtrat e rrjeteve sociale pengojnë një kërkim real
Kërkimi për një grua të zhdukur pengohet nga fotot e saj tepër të edituara në rrjete sociale.
Një kërkim për një grua të zhdukur është vështirësuar sepse fotot e saj në rrjete sociale ishin tepër të edituara, duke bërë që ajo të mos njihej lehtësisht nga publiku dhe autoritetet.
Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, 30 vjeçe, u raportua e zhdukur më 12 prill në Ocozocoautla de Espinosa, në shtetin Chiapas të Meksikës. Familja e saj njoftoi autoritetet, të cilat aktivizuan një mekanizëm të posaçëm kërkimi për gra të zhdukura dhe nisën hetimet.
Si pjesë e kërkimit, policia dhe autoritetet shpërndanë postera dhe njoftime me fotot e saj nga rrjetet sociale. Megjithatë, këto imazhe ishin të modifikuara me filtra dhe redaktime, duke e ndryshuar dukshëm pamjen e saj reale.
Ky detaj u bë shpejt problematik, pasi shumë njerëz vunë re se fotografitë nuk përputheshin me pamjen e saj reale, gjë që e vështirësoi identifikimin dhe ndihmën nga publiku në kërkim.
Më vonë, ajo u gjet e gjallë disa ditë më vonë në një autostradë, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të plota mbi rrethanat e zhdukjes dhe gjetjes së saj.
Rasti ka hapur debat mbi përdorimin e fotove nga rrjetet sociale në rastet e personave të zhdukur, sidomos kur ato janë të edituara ose të ndryshuara me filtra, duke e bërë më të vështirë identifikimin në situata emergjente. /Telegrafi/