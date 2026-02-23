Kur do të rikthehet Florian Wirtz? Arne Slot jep detaje për yllin gjerman
Trajneri Arne Slot ka konfirmuar se nuk pret që Florian Wirtz të mungojë gjatë, pasi mesfushori pësoi një lëndim derisa po kryente përgatitjet për ta nisur ndeshjen ndaj Nottingham Forest.
Wirtz ishte në formacionin titullar të Slot, por u zëvendësua në momentin e fundit nga Curtis Jones pasi ndjeu probleme në shpinë. Edhe pse lëndimi ishte mjaftueshëm serioz për ta lënë jashtë fitores së vështirë 1–0, trajneri holandez nuk pret mungesë të gjatë.
“Ai e ndjeu shpinën në nxehje. Nuk mendojmë se është serioze. Nuk ishte në gjendje të ishte 100 për qind apo afër për të nisur”.
“Pas gjashtë muajsh në këtë ligë, ai e di se pavarësisht sa i mirë je me topin, duhet të jesh 100 për qind. Shpresojmë ta kemi me ne javën tjetër”.
Fillimi i sezonit kishte sjellë shumë pikëpyetje për vendimin e Liverpoolit që të shpenzonte 116.5 milionë funte për Wirtz, por kritikat janë zbehur javët e fundit.
Gjermani ka regjistruar pesë gola dhe dy asistime në vitin 2026, duke treguar se po përshtatet gjithnjë e më mirë në futbollin anglez — cilësi që mungoi dukshëm ndaj Forest.
Në mungesë të tij, Liverpool zhvilloi — siç pranoi vetë Slot — ndoshta paraqitjen më të dobët të mandatit të tij, duke pasur nevojë për golin e minutës së 97-të nga Alexis Mac Allister për të siguruar një fitore që trajneri pranoi se nuk e meritonin.
Do të ishte e lehtë të drejtohej gishti nga Jones, zëvendësuesi direkt i Wirtz, pasi 25-vjeçari nuk krijoi asnjë rast — ndërsa Wirtz ka krijuar shtatë në katër ndeshjet e fundit — por në realitet rënia e formës përfshiu gjithë skuadrën.
Edhe Cody Gakpo nuk krijoi asnjë rast, ndërsa Mohamed Salah ofroi vetëm një mundësi para se të zëvendësohej në minutën e 77-të. Në vend të tij, 17-vjeçari Rio Ngumoha solli energjinë e nevojshme që çoi në fitoren e vonshme.
Liverpool e di se një nivel i tillë loje nuk do të mjaftojë për objektivat në Evropë, dhe Slot do të kërkojë reagim të menjëhershëm kur skuadra të përballet me West Ham United fundjavën e ardhshme./Telegrafi