Kupa e Botës 2026 thyen rekorde historike: mbi 1.5 milion tifozë dhe audienca televizive që po trondit rekordet globale
Kupa e Botës 2026 po vazhdon të shkruajë histori si brenda, ashtu edhe jashtë fushës, duke vendosur rekorde të reja në pjesëmarrje dhe shikueshmëri televizive.
Deri më 17 qershor, më shumë se 1.5 milion tifozë kanë ndjekur ndeshjet në stadiumet e Amerikës së Veriut, ndërsa mbi 54 milion shikues kanë parë ndeshjet hapëse të vendeve pritëse në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Vetëm 16 qershori u shënua si një nga ditët më të mëdha në historinë e turneut, me 281,223 tifozë të pranishëm në stadiume. Përballja Argjentinë – Algjeri tërhoqi 69,045 spektatorë në Kansas City, ndërsa Francë – Senegal mbushi tribunat në New York/New Jersey me 80,545 tifozë. Edhe ndeshjet si Norvegji – Irak dhe Austri – Jordani regjistruan mbushje prej mbi 98 përqind të kapacitetit të stadiumeve.
Në aspektin televiziv, ndeshja hapëse e Shteteve të Bashkuara kundër Paraguait u bë ndeshja më e shikuar e futbollit ndonjëherë në SHBA, me 27.5 milionë shikues. FOX regjistroi rekord historik me 18 milionë shikues në gjuhën angleze, ndërsa Telemundo arriti 9.5 milionë shikues në transmetimin spanjisht.
Në Meksikë, ndeshja hapëse e turneut arriti mesatarisht 23.4 milionë shikues, duke shënuar ndeshjen më të shikuar të Kupës së Botës në vend në shekullin e 21-të, me një pjesëmarrje televizive prej 72.1 përqind të tregut.
Edhe Kanadaja raportoi shifra të forta, me 3.1 milionë shikues mesatarisht për ndeshjen e saj, duke e bërë atë një nga ndeshjet më të ndjekura në historinë e futbollit kanadez.
Me fazën e grupeve ende në zhvillim, pritet që rekordet e pjesëmarrjes dhe shikueshmërisë të vazhdojnë të rriten, ndërsa ndeshjet vendimtare dhe faza eliminatore mund të sjellin edhe më shumë interesa globale në javët e ardhshme. /Telegrafi/