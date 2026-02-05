Kuba thotë se është gati të flasë me SHBA-në, por jo për ndryshimin e regjimit - ndërsa Trump rrit presionin
Kuba është gati për një dialog “kuptimplotë” me Shtetet e Bashkuara, por nuk është e gatshme të diskutojë ndryshimin e qeverisë së saj, tha zëvendësministri i Jashtëm kubanez për CNN të mërkurën, në komente që vijnë ndërsa administrata Trump rrit presionin mbi ishullin me diskutime për ndryshimin e regjimit.
“Ne nuk jemi gati të diskutojmë sistemin tonë kushtetues pasi supozojmë se SHBA-të nuk janë gati të diskutojnë sistemin e tyre kushtetues, sistemin e tyre politik, realitetin e tyre ekonomik”, tha Carlos Fernández de Cossío, transmeton Telegrafi.
Ai tha se vendet ende nuk kanë vendosur “një dialog dypalësh”, por kanë pasur “disa shkëmbime mesazhesh” që ishin “të lidhura” me nivelet më të larta të qeverisë së Kubës.
Vërejtjet e tij vijnë disa ditë pasi Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se SHBA-të “do të donin të shihnin” ndryshimin e regjimit në Kubë, megjithëse nuk do të vepronin domosdoshmërisht mbi të.
Kjo vjen gjithashtu ndërsa administrata Trump ka rritur presionin mbi ishullin e Karaibeve, duke u përpjekur të ndërpresë furnizimet me naftë atje.
SHBA-të tashmë kanë ndërprerë furnizimet e tyre me naftë nga Venezuela pasi kanë larguar presidentin e atij vendi nga pushteti.
Javën e kaluar, ajo kërcënoi me tarifa për vendet që eksportojnë naftë në Kubë, duke pretenduar se Havana po përbën një "kërcënim të jashtëzakonshëm" duke u rreshtuar me "vendet armiqësore dhe aktorët keqdashës, (dhe) duke strehuar kapacitetet e tyre ushtarake dhe të inteligjencës".
De Cossío kundërshtoi arsyetimin e SHBA-së.
"Kuba nuk përbën kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Nuk është agresive kundër Shteteve të Bashkuara. Nuk është armiqësore. Nuk strehon terrorizmin, as nuk sponsorizon terrorizmin", tha ai.
Ai i kërkoi SHBA-së të lehtësojë fushatën e saj të presionit, të cilën ai thotë se tashmë e ka dëmtuar vendin.
Kubanët janë përballur me ndërprerje të vazhdueshme të energjisë dhe radhë të gjata në stacionet e benzinës për shkak të një furnizimi në rënie të karburantit.
Zyrtarët kubanë kanë thënë se sanksionet ekzistuese ekonomike të SHBA-së janë kryesisht fajtore për sektorin e dobët të energjisë së vendit, megjithëse kritikët fajësojnë gjithashtu mungesën e investimeve qeveritare në infrastrukturë.
De Cossío tha se Kuba mund të duhet të marrë në konsideratë masa shtrënguese dhe të bëjë sakrifica të paspecifikuara për të ruajtur furnizimin me karburant, megjithëse ai nuk tha se sa i ka mbetur në rezervat e saj.
“Ajo që vuan Kuba është ekuivalente me luftën për sa i përket masave shtrënguese ekonomike”, tha ai.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se Kuba mund të shmangë një ndërprerje totale duke arritur “një marrëveshje”, një marrëveshje që potencialisht kërkon kthimin e pronës së konfiskuar nga të mërguarit kubanë që u larguan nga ishulli pas revolucionit të vitit 1959.
Kubanët u tronditën nga operacioni i SHBA-së në janar që kapi aleatin e tyre kryesor, udhëheqësin venezuelas Nicolas Maduro, dhe rezultoi në vdekjen e më shumë se 30 forcave kubaneze të sigurisë që e mbronin atë.
Zyrtarët janë zotuar të luftojnë çdo veprim të ngjashëm ushtarak amerikan kundër Kubës. Media shtetërore në javët e fundit ka treguar një rritje të stërvitjeve dhe përgatitjeve ushtarake. /Telegrafi/