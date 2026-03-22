Kuba në errësirë, mbi 10 milionë njerëz pa energji pas kolapsit të rrjetit elektrik
Ministria e Energjisë së Kubës njoftoi se vendi ka pësuar një tjetër ndërprerje të energjisë elektrike, duke lënë më shumë se 10 milionë njerëz pa energji elektrike.
“Ka ndodhur një shkëputje totale e Sistemit Kombëtar Elektrik”, tha ministria.
“Protokollet për restaurim tashmë kanë filluar të zbatohen”, shtoi ajo.
Kuba po rimëkëmbej ende nga një kolaps në të gjithë vendin i rrjetit të energjisë të hënën, i pari që kur SHBA-të filluan të bllokonin furnizimet me karburant nga Venezuela në fillim të këtij viti.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka folur shpesh në javët e fundit për Kubën, duke parashikuar një rënie të afërt të qeverisë së saj.
Të hënën, ai pyeti nëse do të kishte "nderin e marrjes" së ishullit.
“E dini, gjithë jetën time kam dëgjuar për Shtetet e Bashkuara dhe Kubën, kur do të kenë Shtetet e Bashkuara nderin të marrin Kubën? Ky është një nder i madh”, tha Trump nga Shtëpia e Bardhë.
Presidenti refuzoi të përgjigjej kur u pyet nëse një operacion për të “marrë” Kubën do të përfshinte të njëjtin nivel force si kapja e presidentit Venezuelan Nicolas Maduro. /Telegrafi/