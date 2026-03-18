Kuba thotë se është e gatshme për luftë me SHBA-në
Kuba ka shprehur gatishmëri për t’u përballur me çdo kërcënim të mundshëm nga jashtë, në një moment kur tensionet politike janë rritur ndjeshëm.
Presidenti kuban, Miguel Díaz-Canel, deklaroi përmes platformës X se çdo agresion i huaj do të përballet me një rezistencë të fortë dhe të pathyeshme nga populli i Kubës.
Ai theksoi se vendi mbetet i vendosur për të mbrojtur sovranitetin dhe pavarësinë e tij, pavarësisht presioneve ndërkombëtare.
Këto deklarata vijnë pasi presidenti amerikan, Donald Trump u shpreh se mund të ketë “nderin” të marrë kontrollin mbi Kubën, një koment që ka nxitur reagime të ashpra dhe shqetësim në arenën ndërkombëtare.
Situata në Kubë është bërë edhe më e vështirë për shkak të zhvillimeve në Amerikën Latine. Pas dobësimit dhe rënies së ndikimit të liderit venezuelas, Nicolas Maduro, Kuba ka mbetur pa furnizimin e rëndësishëm me naftë nga Venezuela, që për vite me radhë ka qenë një shtyllë kyçe për ekonominë e ishullit.
Si pasojë, vendi është përballur me ndërprerje të gjata të energjisë elektrike, mungesa të furnizimeve bazë dhe përkeqësim të kushteve të jetesës. Kjo ka çuar në një krizë humanitare që konsiderohet ndër më të rëndat në dekadat e fundit, duke rritur pakënaqësinë sociale dhe presionin ndaj autoriteteve.
Në këtë kontekst të brishtë ekonomik dhe politik, deklaratat për përballje të mundshme ushtarake vetëm sa e shtojnë tensionin, ndërsa e ardhmja e Kubës mbetet e pasigurt mes sfidave të brendshme dhe presioneve të jashtme.