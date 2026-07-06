Kryevepra e harruar e Ronaldos ndaj Spanjës në vitin 2010: Si gjyqtarët dhe Nani ia fshinë nga historia një gol legjendar
Cristiano Ronaldo iu afrua një prej momenteve më ikonike të karrierës së tij në përballjen mes Portugalisë dhe Spanjës në vitin 2010, por një kombinim vendimesh të diskutueshme dhe një ndërhyrje e papritur nga një bashkëlojtar bënë që ajo kryevepër të mos regjistrohej kurrë zyrtarisht.
Ndeshja mes Portugalisë dhe Spanjës në Kupën e Botës 2010 ishte një nga duelet më të rëndësishme të fazës së 1/16-ave.
Spanja, që më pas do të shpallej kampione e botës, fitoi 1-0 falë golit të David Villas, duke eliminuar Portugalinë nga turneu.
Megjithatë, historia që mbeti në kujtesë nuk lidhet vetëm me eliminimin, por me një moment magjik të Cristiano Ronaldos në një miqësore mes dy skuadrave disa muaj më vonë, në Estadio da Luz, ku Portugalia triumfoi 4-0.
Në atë ndeshje, Ronaldo realizoi një aksion spektakolar në minutën e 36-të, pasi kaloi disa kundërshtarë, përfshirë Gerard Pique, dhe shmangu portierin Iker Casillas me një prekje elegante, duke e çuar topin drejt portës së boshatisur.
Megjithatë, në momentin final, Nani ndërhyri duke e prekur topin në vijën fatale, çka bëri që asistenti i gjyqtarit të ngrinte flamurin për pozicion jashtë loje.
Ronaldo reagoi menjëherë me zemërim, duke shprehur pakënaqësinë e tij ndaj vendimit dhe duke hequr shiritin e kapitenit në mënyrë demonstrative.
Ai u zëvendësua në pushim të ndeshjes, ndërsa pamjet e golit të anuluar u përhapën me shpejtësi në mbarë botën.
Pas ndeshjes, Nani kërkoi falje për incidentin, duke theksuar se veproi në mirëbesim dhe se mendoi që nuk ishte në pozicion jashtë loje.
“Gjithçka ndodhi shumë shpejt. E kuptova më pas që nuk duhej ta prekja topin dhe i kërkova falje Ronaldos. Ishte një moment i jashtëzakonshëm që nuk duhej ta prishja”, deklaroi ai.
Nga ana tjetër, Ronaldo kritikoi ashpër vendimin e gjyqtarit, duke e cilësuar golin si të rregullt dhe të mohuar padrejtësisht.
Debati për këtë episod u rihap edhe vite më vonë.
Në vitin 2020, Nani sqaroi sërish situatën në një podcast, duke theksuar se topi tashmë kishte kaluar vijën fatale përpara ndërhyrjes së tij dhe se qëllimi i tij nuk ishte të dëmtonte shokun e skuadrës.
Pavarësisht polemikave, momenti mbetet një nga episodet më të diskutuara të karrierës së Ronaldos, një gol spektakolar që shumë tifozë ende e konsiderojnë “të ekzistuar”, edhe pse zyrtarisht nuk u regjistrua kurrë. /Telegrafi/