Kryenegociatori iranian thotë se Hormuzi do të administrohet nga Teherani
Kryenegociatori iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, ka thënë se Ngushtica e Hormuzit do të administrohet nga Teherani, raportuan mediat shtetërore të martën, pas bisedimeve që shtyjnë drejt përfundimit të luftës SHBA-Izrael me Iranin.
Irani dhe SHBA-të ranë dakord të hënën të krijojnë linja komunikimi për të mbajtur hapur rrugën jetësore të transportit detar dhe për t'i dhënë fund luftimeve në Liban, thanë ndërmjetësit, pas raundit të parë të bisedimeve në Zvicër drejt përfundimit të konfliktit që ka përfshirë Lindjen e Mesme.
"Ngushtica e Hormuzit nuk do të kthehet kurrë në kushtet e paraluftës dhe do të administrohet nga Republika Islamike e Iranit, në përputhje me ligjin ndërkombëtar", tha Ghalibaf pas kthimit të tij nga bisedimet, sipas IRNA, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Në një video të postuar në llogarinë e Ghalibaf në Telegram, ai tha se bisedimet në vendpushimin luksoz zviceran të Burgenstock prodhuan "arritje të mira".
"Sipas mendimit tim, ky udhëtim pati arritje të mira, veçanërisht në lidhje me diskutimin e Ngushticës, diskutimet për Libanin, çështjen e heqjes dorë nga taksat për naftën dhe çështjen e lirimit të fondeve të ngrira", tha ai.
SHBA-të pezulluan sanksionet mbi naftën iraniane të hënën pasi zëvendëspresidenti JD Vance tha se Teherani do të lejonte inspektorët bërthamorë të OKB-së të ktheheshin në vend, pas bisedimeve.
Si pjesë e marrëveshjes, Teherani është gjithashtu gati të marrë një formë lehtësimi nga sanksionet nga Uashingtoni, si dhe zhbllokimin e aseteve."Sigurisht, ne besojmë se jemi ende në fillim të kësaj pune dhe duhet të vazhdojmë përpjekjet tona", shtoi Ghalibaf. /Telegrafi/