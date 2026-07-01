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Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka zbuluar së fundmi se pasioni për muzikën dhe letërsinë ka luajtur një rol të rëndësishëm në mësimin e gjuhëve të huaja.

Në një deklaratë që ka tërhequr vëmendje në rrjetet sociale, Meloni tregoi se anglishten e përmirësoi falë legjendës së muzikës pop, Michael Jackson.

“E përmirësova anglishten sepse isha fanse e Michael Jacksonit. Doja të kuptoja se çfarë thoshin tekstet e këngëve të tij”, u shpreh ajo.

Kryeministrja italiane zbuloi gjithashtu se interesi për poetët dekadentë e shtyu të thellonte njohuritë në gjuhën frënge.

“Shkova më tej me frëngjishten sepse isha e apasionuar pas poetëve dekadentë”, tha Meloni.

Ndërsa sa i përket spanjishtes, ajo shpjegoi se e mësoi për arsye familjare. “Flas spanjisht sepse, kur isha e vogël, babai im jetonte në Ishujt Kanarie, ndaj më duhej të përshtatesha”, deklaroi ajo.

Deklarata e Melonit është komentuar gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë përdorues kanë vlerësuar mënyrën e saj të sinqertë për të treguar se si pasionet personale dhe rrethanat familjare kanë ndikuar në formimin e saj gjuhësor. /Telegrafi/

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