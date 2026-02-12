Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq, ka uruar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, për mandatin e ri qeverisës.

Plenkoviq në një postim në X shkruan se Kroacia mbetet një mbështetëse e fuqishme e rrugës evropiane të Kosovës.

“Urime Kryeministrit Albin Kurti për sigurimin e një mandati tjetër. Kroacia mbetet një mbështetëse e fortë e rrugës evropiane të Kosovës. Pres me padurim të forcojmë më tej bashkëpunimin tonë dypalësh dhe të punojmë së bashku për stabilitetin dhe prosperitetin në Evropën Juglindore”, ka shkruar ai. /Telegrafi/


KosovëLajme