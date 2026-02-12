Kryeministrin kroat Plenkoviq uron Kurtin për mandatin e ri dhe riafirmon mbështetjen e Kroacisë për Kosovën
Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq, ka uruar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, për mandatin e ri qeverisës.
Plenkoviq në një postim në X shkruan se Kroacia mbetet një mbështetëse e fuqishme e rrugës evropiane të Kosovës.
“Urime Kryeministrit Albin Kurti për sigurimin e një mandati tjetër. Kroacia mbetet një mbështetëse e fortë e rrugës evropiane të Kosovës. Pres me padurim të forcojmë më tej bashkëpunimin tonë dypalësh dhe të punojmë së bashku për stabilitetin dhe prosperitetin në Evropën Juglindore”, ka shkruar ai. /Telegrafi/
Congratulations to Prime Minister @albinkurti on securing another mandate. Croatia remains a strong supporter of Kosovo’s European path. I look forward to further strengthening our bilateral cooperation and working together for stability and prosperity in Southeast Europe. 🇭🇷🇽🇰
— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 12, 2026
