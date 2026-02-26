Kryeministri i Hungarisë i shkruan "letër të hapur" Zelenskyt duke e nxitur të rihapë tubacionin e naftës
Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban i ka shkruar një "letër të hapur" Volodymyr Zelenskyt, duke e nxitur atë të "ndryshojë politikën e tij anti-hungareze" dhe të hapë "tubacionin e naftës së Miqësisë (Druzhba)".
Të dy udhëheqësit janë përfshirë në një debat online për disa muaj, transmeton Telegrafi.
Orban shtoi në postimin e tij në X se Zelensky "për katër vjet" nuk ka qenë në gjendje të "pranojë qëndrimin e qeverisë sovrane hungareze dhe popullit hungarez në lidhje me luftën Rusi-Ukrainë".
Ai pretendoi se Zelensky është përpjekur ta detyrojë Hungarinë të hyjë në luftën midis Ukrainës dhe Rusisë, dhe është përpjekur të "sjellë një qeveri pro-Ukrainë" në pushtet në Budapest.
"Ne, populli hungarez, nuk jemi përgjegjës për situatën në të cilën ndodhet Ukraina", tha ai.
"Ne simpatizojmë popullin ukrainas, por nuk duam të marrim pjesë në luftë. Nuk duam të financojmë përpjekjet e luftës dhe nuk duam të paguajmë më shumë për energjinë", shtoi Orban. /Telegrafi/