Kryeministri i Hungarisë akuzon Ukrainën për ndërhyrje në zgjedhje
Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orbán, akuzoi të hënën Ukrainën se po përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet e ardhshme të vendit të tij, dhe urdhëroi që ambasadori i Kievit të thirret në Ministrinë e Jashtme.
Ky hap ishte i fundit në fushatën e gjatë anti-Ukrainë të Orbánit, ndërsa ai kërkon të bindë votuesit se vendi fqinj, i përfshirë në një luftë me Rusinë, përbën një kërcënim ekzistencial për sigurinë dhe sovranitetin e Hungarisë, transmeton Telegrafi.
Orbán, i cili ka mbajtur lidhje të ngushta me Rusinë që nga pushtimi i plotë i Ukrainës në vitin 2022, përballet me atë që pritet të jetë sfida më e madhe e 16 viteve të tij në pushtet gjatë zgjedhjeve të planifikuara për 12 prill.
Me partinë e tij nacionaliste të krahut të djathtë, Fidesz, që është me dy shifra prapa në shumicën e sondazheve, Orbán ka bërë fushatë mbi premisën e pabazuar se hungarezët do të rekrutohen me forcë për të luftuar dhe për të vdekur në vijën e frontit në Ukrainë nëse partia e tij humb zgjedhjet.
Në një video të postuar në mediat sociale të hënën, Orbán tha se udhëheqësit politikë të Ukrainës, dhe "madje edhe vetë presidenti, bënë deklarata shumë ofenduese dhe kërcënuese kundër Hungarisë dhe qeverisë hungareze". Orbán nuk specifikoi se për cilat deklarata po i referohej.
"Shërbimet tona të sigurisë kombëtare kanë vlerësuar këtë sulm të fundit ukrainas dhe kanë përcaktuar se ajo që ndodhi është pjesë e një serie masash të koordinuara ukrainase për të ndërhyrë në zgjedhjet hungareze", tha Orbán, duke shtuar se e kishte udhëzuar ministrin e Jashtëm të thërriste ambasadorin e Ukrainës.
Ndërsa zgjedhjet e Hungarisë afrohen, Orbán vitin e kaluar ka përshkallëzuar një fushatë të gjerë anti-Ukrainë dhe, pa ofruar prova, akuzoi rivalin e tij kryesor, udhëheqësin e opozitës Péter Magyar, se ka hyrë në një pakt me Kievin për të rrëzuar qeverinë e tij dhe për të instaluar një administratë pro-perëndimore dhe pro-Ukrainë.
Qeveria e Hungarisë ka kundërshtuar fuqimisht ndihmën financiare dhe ushtarake të Bashkimit Evropian për Ukrainën dhe është zotuar se do të vërë veton ndaj çdo hapi të BE-së drejt pranimit të saj në bllok.
Këtë muaj, qeveria e Orbán nisi atë që e quan një "peticion kombëtar" të cilin i ka nxitur votuesit ta nënshkruajnë në kundërshtim me mbështetjen e vazhdueshme financiare të BE-së për Kievin.
Duke folur në Forumin Ekonomik Botëror në Zvicër javën e kaluar, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky kritikoi Orbán-in, duke thënë se ai "jeton me paratë evropiane ndërsa përpiqet të shesë interesat evropiane".
"Nëse ai ndihet rehat në Moskë, kjo nuk do të thotë që ne duhet t'i lejojmë kryeqytetet evropiane të bëhen Moska të vogla", tha Zelensky. /Telegrafi/