Kryeministri australian thotë se komentet e Trump për trupat e NATO-s janë 'krejtësisht të papranueshme'
Kryeministri australian Anthony Albanese tha të dielën se komentet nga presidenti amerikan Donald Trump që minonin përpjekjet e trupave jo-amerikane në Afganistan ishin "krejtësisht të papranueshme".
Trump tha në një intervistë për Fox News se NATO dërgoi "disa trupa", por "qëndroi pak prapa, pak larg vijave të frontit".
Trump dukej se po tërhiqej pjesërisht nga komentet e tij të shtunën mes zemërimit në rritje nga aleatët evropianë dhe tani australianë.
Duke folur në programin Insiders të ABC të dielën në mëngjes, Albanese tha se familjet australiane të ushtarëve të rënë do të "lëndoheshin" si rezultat i komenteve të Trump.
"Ato 47 familje australiane që do të lëndohen nga këto komente, meritojnë respektin tonë absolut, admirimin tonë", tha Albanese.
"Trimëria që treguan 40,000 australianë që shërbyen në Afganistan, ata ishin sigurisht në vijën e frontit për të mbrojtur, së bashku me aleatët tanë të tjerë, demokracinë dhe lirinë dhe për të mbrojtur interesat tona kombëtare", shtoi ai.
"Ata meritojnë respektin tonë”.
Të shtunën, një ditë pasi kryeministri britanik Keir Starmer i dënoi komentet e Trump si "të tmerrshme", Trump duket se ndryshoi qëndrimin e tij - të paktën për sa i përket trupave britanike.
"Ushtarët e mëdhenj dhe shumë të guximshëm të Mbretërisë së Bashkuar do të jenë gjithmonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës!", tha Trump në platformën e tij Truth Social.
"Në Afganistan, 457 vdiqën, shumë u plagosën rëndë dhe ata ishin ndër luftëtarët më të mëdhenj. Është një lidhje shumë e fortë për t'u thyer ndonjëherë".
Albanese iu referua më pas edhe komenteve të mëvonshme të Trump, duke sugjeruar se ai gjithashtu vlerësoi përpjekjen australiane në Afganistan.
"Mendoj se komentet e Presidentit Trump brenda natës tregojnë një qëndrim shumë të ndryshëm. Ai e ka pranuar kontributin", tha Albanese për ABC, por shtoi se komentet e mëparshme të Trump ishin "krejtësisht të papërshtatshme. Plotësisht të papranueshme". /Telegrafi/