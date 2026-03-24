Kryebashkiaku i parë homoseksual i Mynihut festoi fitoren e tij me një puthje me të fejuarin e tij: Pa të kjo nuk do të kishte qenë e mundur
Qytetarët e Mynihut zgjodhën kryetarin e parë të bashkisë që është hapur homoseksual - Dominik Krause. Ai e festoi fitoren me një puthje me të fejuarin e tij Sebastian Müller.
Ai fitoi raundin e dytë të zgjedhjeve me 56.4 përqind të votave, duke mposhtur ish-kryetarin e bashkisë të Partisë Socialdemokrate (SPD) Dieter Reiter.
Ai e falënderoi të fejuarën e tij dhe tha se ishte dashuria e jetës së tij, pa të cilin asgjë nga këto nuk do të kishte qenë e mundur. Ata u takuan në vitin 2007 në një shkollë vallëzimi. U bënë miq dhe më vonë filluan një lidhje romantike.
Ata u fejuan në vitin 2024. Duke shënuar një moment historik LGBTQ+ në politikën gjermane, ai shkroi në Instagram: "Mynih, je i mrekullueshëm! Qyteti ynë ka vendosur ta ndriçojë botën sot. Faleminderit për këtë besim të jashtëzakonshëm. Le të shkojmë!".
Krause ka qenë anëtar i këshillit bashkiak që nga viti 2014 dhe u zgjodh nënkryetar bashkie në vitin 2023, duke e bërë atë një nga personat më të rinj që mbajnë këtë pozicion. Ai është 35 vjeç.
Ai njihet si një politikan pragmatik, i fokusuar në mbrojtjen e klimës, zhvillimin e qëndrueshëm urban, dixhitalizimin, politikat sociale dhe arsimin. /Telegrafi/