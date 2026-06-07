Kryebashkiaku i New Yorkut, Zohran Mamdani, ka tërhequr vëmendjen me parashikimet e tij për Kupën e Botës 2026, të cilat i ka dhënë në një intervistë për gazetën britanike The Guardian.

Mamdani ka ndarë mendimet e tij për ecurinë e turneut, duke parashikuar disa rezultate interesante, ndërsa ka befasuar me zgjedhjen e skuadrës që sipas tij do ta fitojë trofeun.

Sipas parashikimit të tij, Anglia do të arrijë deri në ndeshjen për vendin e tretë, por aty do të mposhtet nga Kolumbia. Ndërkohë, finalja e madhe do të zhvillohet mes Marokut dhe Francës.

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Kur u pyet se cili ekip do të shpallej kampion, Mamdani dha një përgjigje interesante:

"Zemra dëshiron atë që dëshiron zemra".

Më pas ai zgjodhi Marokun si fituesin e Kupës së Botës 2026, duke parashikuar që kombëtarja afrikane do të shkruajë histori dhe do të ngjitet për herë të parë në majën e futbollit botëror. /Telegrafi/

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