Gjatë kësaj jave në Big Brother VIP Albania, në nominim ishin Brikena, Greta, Juela, Kristi, Krusita, Miri, Stenaldo dhe Rogerti, ndërsa publiku votoi për të shpëtuar banorin e preferuar.

Me pyetjen “Kë doni të shpëtoni?”, vendimi i shikuesve ishte vendimtar, dhe në fund banorja që u eliminua nga gara ishte Krusita.

Eliminimi i saj ka sjellë reagime të shumta brenda shtëpisë, ku disa nga banorët u shprehën të surprizuar dhe të mërzitur.

Tashmë, dinamika pritet të ndryshojë ndjeshëm, me strategji të reja, nominime më të forta dhe tensione gjithnjë e më të mëdha mes konkurrentëve të mbetur. /Telegrafi/

