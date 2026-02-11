Krusita eliminohet nga Big Brother VIP Albania
Gjatë kësaj jave në Big Brother VIP Albania, në nominim ishin Brikena, Greta, Juela, Kristi, Krusita, Miri, Stenaldo dhe Rogerti, ndërsa publiku votoi për të shpëtuar banorin e preferuar.
Me pyetjen “Kë doni të shpëtoni?”, vendimi i shikuesve ishte vendimtar, dhe në fund banorja që u eliminua nga gara ishte Krusita.
Eliminimi i saj ka sjellë reagime të shumta brenda shtëpisë, ku disa nga banorët u shprehën të surprizuar dhe të mërzitur.
Tashmë, dinamika pritet të ndryshojë ndjeshëm, me strategji të reja, nominime më të forta dhe tensione gjithnjë e më të mëdha mes konkurrentëve të mbetur. /Telegrafi/
