Shitjet e makinave luksoze në Dubai kanë rënë me rreth 30%, sipas një shitësi lokal, duke reflektuar ndikimin e tensioneve në Lindjen e Mesme dhe rritjen e çmimeve të karburantit.

Ky treg ka qenë prej vitesh ndër më fitimprurësit për marka si Rolls-Royce Motor Cars, Ferrari dhe Lamborghini, ku klientët shpenzojnë shuma të mëdha për modele unike dhe të personalizuara.

Megjithatë, mbyllja e përkohshme e salloneve dhe rënia e vizitave pas rihapjes kanë ndikuar drejtpërdrejt në shitje.

Edhe pse klientët më të pasur vazhdojnë të blejnë, atmosfera në treg është bërë më e pasigurt.

CEO i Bentley Motors, Frank-Steffen Walliser, tha se njerëzit aktualisht kanë prioritete të tjera përveç blerjes së makinave të reja.

Rënia po godet veçanërisht porositë e personalizuara, që janë burimi kryesor i fitimeve për prodhuesit luksozë. /Telegrafi/

Auto LajmeTechAuto & Transport