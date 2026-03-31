Kriza në Lindjen e Mesme godet edhe tregun e luksit në Dubai - shitjet e makinave luksoze bien me 30 për qind
Shitjet e makinave luksoze në Dubai kanë rënë me rreth 30%, sipas një shitësi lokal, duke reflektuar ndikimin e tensioneve në Lindjen e Mesme dhe rritjen e çmimeve të karburantit.
Ky treg ka qenë prej vitesh ndër më fitimprurësit për marka si Rolls-Royce Motor Cars, Ferrari dhe Lamborghini, ku klientët shpenzojnë shuma të mëdha për modele unike dhe të personalizuara.
Megjithatë, mbyllja e përkohshme e salloneve dhe rënia e vizitave pas rihapjes kanë ndikuar drejtpërdrejt në shitje.
Edhe pse klientët më të pasur vazhdojnë të blejnë, atmosfera në treg është bërë më e pasigurt.
CEO i Bentley Motors, Frank-Steffen Walliser, tha se njerëzit aktualisht kanë prioritete të tjera përveç blerjes së makinave të reja.
Rënia po godet veçanërisht porositë e personalizuara, që janë burimi kryesor i fitimeve për prodhuesit luksozë. /Telegrafi/