Kristi Lamaj tregon transformimin pas BBVA: Mbushesha në të qarë nga dashuria
Pas përvojës së tij në Big Brother VIP Albania, Kristi Lamaj ka rrëfyer se ka ndryshuar shumë si person dhe se dalja nga shtëpia e BBV e ka bërë të kuptojë një dimension të ri të vetes dhe të emocioneve.
“Çdo gjë që e kisha menduar brenda edhe jashtë ishte njësoj. I vetmi ndryshim që gjeta kur dola jashtë ishte Kristi. Kristi kishte ndryshuar totalisht një dashuroi e pafund. Mbushesha gati në të qarë. Kur shikoja atë dashuri ishte komplet ndryshe. Është një nga eksperiencat më të bukura të jetës, të rrit, të përmbush, të mëson skutat… t’i kesh gjërat nën kontroll, të ndërton më shumë si njeri dhe të përgatit në jetë”, tha ai.
BBVA/YouTube
Ai zbuloi gjithashtu se si reagoi familja e tij pas largimit nga BBVA.
“Hera e parë ishte pse, donin të dinin pse. Ka disa gjëra që merren me vete. Disa gjëra do t’i marr me vete. Kam takuar mamin dhe vëllain mbrëmë sapo nisi prime, kur erdhën në prime. Se nuk kisha as çelësa shtëpie asgjë, kam qëndruar tek shoqëria”, u shpreh ish-banori i BBVA, Kristi Lamaj. /Telegrafi/
