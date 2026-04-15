Krimbat biolumineshent shkëlqejnë në ujin e Kalifornisë
Një fotograf nga Kalifornia ka kapur një video të rrallë të krimbave të zjarrit biolumineshent duke dhuruar një shfaqje të shkëlqyer në ujërat e Long Beach.
Patrick Coyne tha se e regjistroi videon rreth orës 20:00 të enjten në Lagunën e Kolorados, transmeton Telegrafi.
Ekspertët thanë se ishte vetëm hera e dytë që krimbat e zjarrit biolumineshent janë kapur në kamera në Long Beach.
Krimbat ngrihen në sipërfaqe gjatë fazave të caktuara të hënës dhe femrat notojnë në rrathë, duke ndriçuar një gjurmë mukusi për të tërhequr meshkujt.
Shfaqja e dritave zgjat vetëm rreth 30 minuta para se krimbat të kthehen në shtratin e detit. /Telegrafi/
