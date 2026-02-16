Kredia prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën do të nënshkruhet në seancën e jashtëzakonshme të Parlamentit Europian më 24 shkurt
Presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, ka thënë se një kredi prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën për vitet 2026-2027 do të nënshkruhet gjatë një sesioni të posaçëm të Parlamentit Evropian më 24 shkurt, duke shënuar përvjetorin e pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia.
Duke folur me gazetarët në Vilnius, ku ishte në një vizitë për të shënuar Ditën e Rivendosjes së Shtetit të Lituanisë, Metsola vuri në dukje se Parlamenti Evropian kishte miratuar kredinë e re prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën të mërkurën e kaluar dhe se ajo do të nënshkruhej zyrtarisht në seancën e posaçme.
Ajo shtoi se ky hap do të riafirmonte angazhimin e Bashkimit Evropian ndaj Ukrainës dhe do të ruante vrullin në rrugën e Ukrainës drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Metsola deklaroi gjithashtu se shumë njerëz e kishin nënvlerësuar Ukrainën dhe Evropën, dhe se kushdo që kishte besuar se lufta do t'i dobësonte ata kishte gabuar.
Ajo theksoi se Evropa po merrte përgjegjësinë për sigurinë e saj duke mobilizuar 800 milionë euro për mbrojtje, ndërsa shtetet anëtare evropiane të NATO-s kishin ndërmend të shpenzonin pesë përqind të PBB-së së tyre për mbrojtje. /Telegrafi/