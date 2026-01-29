Kosova, vendi më i lirë për darkë në Evropë: Zvicra dhe Danimarka më të shtrenjtat
Një studim i fundit mbi çmimet e darkës për dy persona në vendet e Evropës ka zbuluar se një darkë në një restorant mesatar, pa pijet, mund të kushtojë shumë ndryshëm në varësi të vendit ku gjendeni.
Sipas të dhënave për vitin 2026 nga portali Ferrygogo, çmimet mesatare të një darke për dy persona në Evropë variojnë nga rreth £17.35 (rreth 20 €) deri mbi £139.56 (rreth 160.86 €) — me diferencë të ndjeshme mes vendeve veri‑perëndimore dhe juglindore.
Në këtë listë, Kosova renditet si vendi me darkën më të lirë për dy persona në Evropë, me një mesatare prej rreth £17.35 (20 €) për një vakt tre‑kursesh në një restorant të nivelit të mesëm, raporton ferrygogo.
Në krye të listës së vendeve më të shtrenjta janë Zvicra dhe Danimarka, ku çmimet e një darke për dy persona janë ndër më të lartat në kontinent.
Çmimet në Evropë: nga më lirët te më të shtrenjtë
Vendet me darkën më të lirë (për dy persona):
Kosova – rreth £17.35 / 20 €
Maqedonia e Veriut – rreth £21.15 / 24.38 €
Moldavia – rreth £26.30 / 30.32 €
Bosnja e Hercegovina – rreth £26.68 / 30.75 €
Serbia – rreth £33.26 / 38.34 €
Vendet me darkën më të shtrenjtë (për dy persona):
Zvicra – rreth £93.04 / 107.24 €
Danimarka – rreth £81.29 / 93.69 €
Luksemburgu – rreth £78.08 / 90.00 €
Norvegjia – rreth £77.96 / 89.86 €
Holanda / Irlanda / Finlanda / Belgjika – rreth £69.41 / 80.00 €
Në qytete të caktuara, çmimet mund të jenë edhe më të larta: në Lugano dhe Zug të Zvicrës, një darkë për dy persona mund të arrijë deri në £139.56 (160.86 €).
Vlerësime të tjera për pushime dhe vlera turistike
Studimi sugjeron se disa vende të Mesdheut ofrojnë një kombinim të mirë midis çmimeve të ushqimit dhe eksperiencave turistike.
Për shembull, Portugalia, Spanja, Greqia, Shqipëria dhe Mali i Zi ofrojnë vlerë të mirë për turistët që dëshirojnë të shijojnë një darkë të këndshme pa çmime të larta, ndërsa vendet e veriut të Evropës mbeten më të kushtueshme për shpenzimet e restoranteve.
Këto të dhëna janë nxjerrë nga hulumtimi i çmimeve mesatare të një darke tre‑kursesh për dy persona në restorante të klasit të mesëm, pa përfshirë pijet, në Europë për vitin 2026./Telegrafi.