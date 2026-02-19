Kosova do të marrë pjesë për herë të parë në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit në Portugali, duke prezantuar potencialet e saj turistike, bukuritë natyrore, trashëgiminë kulturore dhe ofertat unike të vendit.

Ngjarja do të zhvillohet nga data 25 shkurt për pesë ditë radhazi.

Telegrafi dhe Unioni i Turizmit të Kosovës nisin bashkëpunimin medial për promovimin e turizmit

Ky pjesëmarrje historike u bë e mundur falë përkushtimit të Unionit të Turizmit të Kosovës dhe kryetarit të tij, Baki Hoti, i cili ka luajtur një rol kyç në realizimin e këtij suksesi.

Përveç ekspozimit në panair, është arritur dakordimi me Federatën e Turizmit të Portugalisë për nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi në fushën e turizmit, me mbështetjen e plotë të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Lisbonë.

