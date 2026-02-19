Kosova prezantohet për herë të parë në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit në Portugali
Kosova do të marrë pjesë për herë të parë në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit në Portugali, duke prezantuar potencialet e saj turistike, bukuritë natyrore, trashëgiminë kulturore dhe ofertat unike të vendit.
Ngjarja do të zhvillohet nga data 25 shkurt për pesë ditë radhazi.
Ky pjesëmarrje historike u bë e mundur falë përkushtimit të Unionit të Turizmit të Kosovës dhe kryetarit të tij, Baki Hoti, i cili ka luajtur një rol kyç në realizimin e këtij suksesi.
Përveç ekspozimit në panair, është arritur dakordimi me Federatën e Turizmit të Portugalisë për nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi në fushën e turizmit, me mbështetjen e plotë të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Lisbonë.
