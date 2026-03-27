Kosova nën Hekuran Kryeziun kërkon fitore ndaj Rumanisë U21 për t’u rikthyer në garë për kualifikim, formacionet zyrtare
Kombëtarja e Kosovës U21 do ta kërkojë vetëm fitoren në shtëpi ndaj Rumanisë U21 në “Fadil Vokrri”.
“Dardanët” e rinj do të debutojnë nën urdhrat e Hekuran Kryeziut me synimin për t’i marrë vetëm pikët e plota.
Formacionet zyrtare:
Kosovë U21: Seji; Ademi, Sahitaj, Sadriu, Mavraj; Shala, Parduzi, Zeqiri; Jashari, Frokaj, Berisha.
Rumani U21: Lefter; Maftei, Tudose, Elssat, Borza; Botogan, Vulturar; Musi, Matei, Biliboc; Vermesan.
Kujtojmë, në rast që Kosova U21 merr një fitore të madhe në shtëpi atëherë do të hynte fuqishëm në garë për kualifikim përmes pozitës së dytë./Telegrafi/
