Kosova në qendër të arkitekturës së re të sigurisë në Bordin e Paqes: Osmani uron hyrjen historike të FSK-së në ISF
Presidentja e 6-të e Republikës së Kosovës, dhe kandidatja për Presidente e LDK-së Vjosa Osmani, ka bërë të ditur me krenari përfshirjen e FSK-së si një nga vendet e para kontribuuese në Forcën Ndërkombëtare të Sigurisë (ISF), një strukturë e angazhuar në përpjekjet për stabilizim dhe siguri, brenda Bordit të Paqes që Osmani pak muaj më parë kishte nënshkruar në Davos me ftesë të Presidentit Trump.
Në një reagim në platformën X, Presidentja Osmani theksoi se ky zhvillim është rezultat i bashkëpunimit të ngushtë strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Presidentin amerikan, duke e cilësuar pjesëmarrjen e Kosovës si një hap të rëndësishëm në forcimin e rolit të vendit në nismat ndërkombëtare për paqe dhe siguri.
Paralelisht, “Board of Peace” ka mirëpritur dy oficerë ndërlidhës nga Forca e Sigurisë së Kosovës, majorët Gentrit Idrizi dhe Labinot Lala.
Sipas njoftimit zyrtar, angazhimi i tyre synon lehtësimin e shkëmbimit të informacionit mes ISF dhe shteteve pjesëmarrëse, si dhe forcimin e koordinimit operacional në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare për stabilitet.
Very proud of the remarkable achievements #Kosovo has made by becoming a Founding Member of the @BoardOfPeace and one of the very first contributing members of the ISF, thanks to its close partnership with the United States and @POTUS 🇽🇰🤝🇺🇸 https://t.co/8U2rPpVhy9
— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 30, 2026