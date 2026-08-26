Kosova mposhtet nga Turqia, mbetet jashtë gjysmëfinales
Kombëtarja e Kosovës në volejboll për femra ka pësuar humbje 3:0 në sete nga Turqia, në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve.
Volejbollistet kosovare zhvilluan një ndeshje të luftuar, por Turqia ishte më e saktë në momentet vendimtare. Dy setet e para përfunduan 25:17, ndërsa i treti 25:18.
Me këtë humbje, Kosova e mbyll grupin në vendin e tretë, pas Turqisë dhe Greqisë, duke mbetur jashtë gjysmëfinales.
Kosova kishte pësuar humbje edhe ndaj Greqisë, ndërsa kishte mposhtur Algjerinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Për të siguruar kualifikimin në gjysmëfinale, Kombëtares së Kosovës i duhej fitorja ndaj Turqisë. /Telegrafi/
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