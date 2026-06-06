Kosova mbyll përgatitjet para miqësores me Andorrën
Kombëtarja e Kosovës ka zhvilluar sot (e shtunë) seancën e fundit stërvitore para ndeshjes miqësore që do ta luajë nesër ndaj Andorrës. Nën drejtimin e përzgjedhësit Franco Foda, Dardanët kanë finalizuar përgatitjet për këtë përballje, e cila do të zhvillohet para tifozëve kosovarë në Stadiumi Fadil Vokrri.
Gjatë stërvitjes së fundit, stafi teknik i Kosovës është fokusuar në aspektet taktike dhe organizimin e lojës në të gjitha repartet. Përzgjedhësi Foda ka punuar me futbollistët në detajet që lidhen me qarkullimin e topit, pozicionimin në fazën sulmuese dhe mbrojtëse, si dhe zbatimin e skemave të planifikuara për ndeshjen kundër Andorrës.
Atmosfera në kampin e Kombëtares vazhdon të jetë shumë e mirë. Futbollistët kanë treguar përkushtim dhe motivim të lartë gjatë seancave stërvitore të ditëve të fundit, duke reflektuar gatishmëri për të dhënë maksimumin në sfidën e radhës. Harmonia brenda grupit dhe energjia pozitive konsiderohen elemente të rëndësishme në prag të kësaj ndeshjeje.
Përballja me Andorrën do t’i shërbejë Kosovës si një test i vlefshëm për të konsoliduar idetë e lojës dhe për të rritur kohezionin e ekipit. Stafi teknik pritet të shfrytëzojë këtë ndeshje për të vlerësuar gjendjen e futbollistëve dhe për të provuar alternativa të ndryshme taktike.
Tifozët pritet të jenë në numër të konsiderueshëm në tribunat e stadiumit “Fadil Vokrri”, për t’i dhënë mbështetje Dardanëve në një tjetër paraqitje në shtëpi. Kombëtarja synon të vazhdojë me paraqitje pozitive dhe të dhurojë një rezultat të mirë para publikut të vet. /Telegrafi/