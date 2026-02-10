Korenica vazhdon formën e lartë në Rumani, shënon në Kupë ndaj Rapid Bukureshtit
Cluji ka luajtur baras me rezultat 1-1 ndaj Rapid Bukureshtit në kuadër të Kupës së Rumanisë.
Golin e vetëm për Clujin në këtë sfidë e realizoi ylli kosovar Meriton Korenica.
Reprezentuesi dardan u tregua i saktë nga pika e bardhë në minutën e 66-të, për t’i dhënë epërsinë prej 1-0 skuadrës së tij.
Megjithatë, ky gol i tij nuk i mjaftoi Clujit, pasi ata pësuan në minutën e 88-të gjë që bëri që epilogu përfundimtar i takimit të jetë baras 1-1.
Për Korenicën ky ishte goli i tij i tetë këtë edicion në të gjitha garat, teksa ka edhe dy asistime./Telegrafi/
