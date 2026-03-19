Kontrabandë me emigrantë, arrestohet një person në Pejë
Njësia patrulluese në Pejë ka ndaluar një automjet me targa vendore, ku drejtuesi dyshohej të kishte kryer veprime të paligjshme.
Sipas Policisë së Kosovës gjatë kontrollit në automjetin e tij janë hasur katër pasagjerë qytetarë të huaj.
Lidhur me rastin, është njoftuar prokurori kujdestar i cili ka lëshuar aktvendim mbi ndalimin e personit të dyshuar – drejtuesit të automjetit, ndërsa me pasagjerët do të vijojnë procedurat e rregullta.
Policia thekson se hetimet për kontrabandë me persona dhe veprimet e tjera të dyshuara janë duke vazhduar dhe se do të ndërmerren masat e nevojshme ligjore. /Telegrafi/
