"Kontakti i parë i njerëzimit me alienët" - çfarë parashikoi Baba Vanga për vitin 2026?
Baba Vanga ka bërë parashikime të frikshme për këtë vit.
Sipas saj, një luftë katastrofike do të zhvillohet me një ndryshim në rendin global.
E quajtur " Nostradamusi i Ballkanit", ajo ka fituar besueshmëri për aftësitë e saj, duke "parashikuar" ngjarje, përfshirë vdekjen e Princeshës Diana.
Ndërsa profecitë e saj për vitin 2026 mbeten të paverifikuara, parashikimi i saj i Luftës së Tretë Botërore ka lënë shumë njerëz të shqetësuar.
Ajo ka parashikuar trazira në 2026. Baba Vanga profetizoi një konflikt të madh që do të fillonte këtë vit, duke përfshirë fuqi të rëndësishme globale.
Ky konflikt global do të shtrihet në të gjithë kontinentet sipas saj, dhe do të ndezë një periudhë paqëndrueshmërie politike dhe tensionesh të larta globale.
Kjo mund të lidhet me një parashikim tjetër të një krize financiare globale, ose të paktën të një rënieje të ndjeshme ekonomike në vitin 2026.
Ajo parashikon më tej një kombinim shkatërrues të aktivitetit sizmik dhe shpërthimeve vullkanike të shoqëruara me mot ekstrem.
Sipas disa interpretimeve të profecive të Baba Vangës, ajo parashikoi edhe që Al do të fillonte transformimin e njerëzimit në vitin 2026.
Sipas saj, viti 2026 është viti kur Al do të revolucionarizojë përgjithmonë industrinë dhe jetën e përditshme.
Ndryshe, Baba Vanga besonte se takimi i parë i njerëzimit me inteligjencën aliene do të ndodhë në 2026.
Ajo parashikon që një anije kozmike e madhe do të hyjë në atmosferën e planetit tonë. /Telegrafi/