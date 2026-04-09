Konjufca i përgjigjet Gjuriqit në KS të OKB-së: Asnjë shtet s’i lejon të huajt e padokumentuar
Ministri i Jashtëm, Glauk Konjufca, i është përgjigjur ministrit të Jashtëm të Serbisë, Marko Gjuriq, për pretendimin se me Ligjin për të huajt bëhet shkelje e të drejtave të serbëve në Kosovë.
Në Këshill të Sigurimit, Konjufca ka thënë se asnjë shtet nuk lejon që shtetasit e huaj të padokumentuar të mbesin aty, teksa ia ka kujtuar Serbisë trajtimin që ua bën shqiptarëve në Luginë të Preshevës me pasivizimin e adresave.
“Bëhet dallimi i qartë midis shtetasve dhe të huajve. Asnjë shtet anëtar i OKB-së e edhe ata të Këshillit të Sigurimit nuk i lejojnë shtetasit e huaj të padokumentuar që të mbeten aty”, ka thënë Konjufca duke shtuar se Ligji për të huajt i Kosovës synon që të përmirësojë shërbimet për të gjithë qytetarët.
Konjufca ka thënë se ky ligj nuk është as diskriminues për asnjërin komunitet. “Është ligj me standarde evropiane, por ne nuk mund të lejojmë paralelizma. Ligji për të huajt përfaqëson obligimin që Kosova e ka marrë përsipër sipas marrëveshjes për Stabilizim-Asociim me BE-në”, ka thënë Konjufca.
Konjufca tutje ka thënë se Kosova nuk po synon e as nuk po punon që të mbyllë institucione shëndetësore e arsimore të komunitetit serb, por po sigurohet që ato të veprojnë në kuadër të kornizës ligjore të Kosovës.
Kjo ishte përgjigja për Gjuriqin i cili pretendoi se “i vetmi universitet në gjuhën serbe trajtohet si strukturë e paligjshme paralele”.
Gjuriqi po ashtu ka pretenduar se Serbia nuk ka synuar të ndërhyjë në proceset zgjedhore, por se ka inkurajuar njerëzit që të marrin pjesë në zgjedhje.
