Konflikti në Lindjen e Mesme nuk mund të justifikojë heqjen e sanksioneve kundër Rusisë, thotë Macron i Francës
Presidenti francez Emmanuel Macron ka përjashtuar heqjen e sanksioneve kundër Rusisë për shkak të përshkallëzimit të tensioneve në Lindjen e Mesme.
"Situata aktuale nuk e justifikon heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Fokusi ynë në Ukrainë, mbështetja e vendit dhe ruajtja e qartësisë mbi sanksionet kundër Rusisë mbetet e pandryshuar dhe ne do t'i vazhdojmë këto përpjekje", tha Macron pas një videokonference me udhëheqësit e G7 të mërkurën, përcjell Telegrafi.
Duke theksuar nevojën për prani në Mesdheun lindor, kalimin e lirë nëpër Detin e Kuq dhe një përpjekje të koordinuar për të shoqëruar anijet nëpër ngushticë, Macron vuri në dukje se kushtet nuk janë përmbushur ende dhe Ngushtica e Hormuzit është bërë një "teatër lufte".
Ai nënvizoi se G7 do të marrë masa për të inkurajuar prodhimin maksimal midis të gjithë prodhuesve dhe do të angazhohet me disa vende për të parandaluar çdo kufizim të eksportit.
"Në nivel kombëtar, qeveria po kryen kontrolle për të siguruar që askush të mos përfitojë nga situata për të rritur çmimet shumë shpejt ose tepër", riafirmoi Macron.
Përpara takimit, Macron gjithashtu kërkoi përpjekje të koordinuara për të siguruar lirinë e lundrimit në të gjitha ngushticat mes përshkallëzimit të tensioneve në Lindjen e Mesme.
"Mendoj se është e rëndësishme që të koordinohemi për t'u siguruar që liria e lundrimit të rivendoset qartë në të gjitha ngushticat sa më shpejt të jetë e mundur, por edhe të jemi të përgatitur për të ruajtur lirinë e lundrimit në Detin e Kuq dhe Bab el-Mandeb, i cili është gjithashtu shumë i ndjeshëm", tha ai.
Macron gjithashtu përshëndeti vendimin e vendeve anëtare të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë për të liruar 400 milionë fuçi naftë nga rezervat strategjike, duke theksuar se është "ekuivalenti, pak a shumë, i 20 ditëve të vëllimeve që eksportohen përmes Ngushticës së Hormuzit".
"G7 përfaqëson 70 përqind të këtij njoftimi dhe do të bazohet në zbatimin kombëtar kur të shqyrtojmë ekzekutimin e këtij vendimi", shtoi ai.
Macron gjithashtu përsëriti rëndësinë e rritjes së prodhimit global dhe angazhimit me palët e treta për të shmangur kufizimet e eksportit për naftën dhe gazin, "të cilat mund të destabilizojnë tregun dhe të krijojnë më shumë paqëndrueshmëri". /Telegrafi/