Një dron i paidentifikuar është konfiskuar nga njësitë policore të dielën rreth orës 19:20 në pyllin e fshatit Muqibabë.

Sipas autoriteteve, droni fillimisht është vërejtur nga banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar policinë.

Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë sekuestruar pajisjen.

Lidhur me rastin, Radio Dukagjini ka kërkuar përgjigje nga KFOR nëse droni i konfiskuar ka qenë pjesë e operacioneve të këtij misioni apo nëse kanë pasur informacione paraprake për lëvizjen e tij në territorin e Kosovës.

Në një përgjigje zyrtare KFOR ka bërë të ditur se hetimi për rastin aktualisht është në përgjegjësinë e Policia e Kosovës.

“Hetimi aktualisht është nën përgjegjësinë e Policisë së Kosovës. Për pyetje të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni Policinë e Kosovës”, thuhet në përgjigjen e KFOR-it.

Nga ky mision gjithashtu është theksuar se do të vazhdohet të mbahet kontakt i ngushtë me njësitë në terren dhe me autoritetet përkatëse, në rast se paraqiten zhvillime të reja lidhur me këtë rast.

KosovëLajme