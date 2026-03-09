Konfiskohet një dron i paidentifikuar në Muqibabë, KFOR: Hetimi nën përgjegjësinë e Policisë
Një dron i paidentifikuar është konfiskuar nga njësitë policore të dielën rreth orës 19:20 në pyllin e fshatit Muqibabë.
Sipas autoriteteve, droni fillimisht është vërejtur nga banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar policinë.
Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë sekuestruar pajisjen.
Lidhur me rastin, Radio Dukagjini ka kërkuar përgjigje nga KFOR nëse droni i konfiskuar ka qenë pjesë e operacioneve të këtij misioni apo nëse kanë pasur informacione paraprake për lëvizjen e tij në territorin e Kosovës.
Në një përgjigje zyrtare KFOR ka bërë të ditur se hetimi për rastin aktualisht është në përgjegjësinë e Policia e Kosovës.
“Hetimi aktualisht është nën përgjegjësinë e Policisë së Kosovës. Për pyetje të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni Policinë e Kosovës”, thuhet në përgjigjen e KFOR-it.
Nga ky mision gjithashtu është theksuar se do të vazhdohet të mbahet kontakt i ngushtë me njësitë në terren dhe me autoritetet përkatëse, në rast se paraqiten zhvillime të reja lidhur me këtë rast.