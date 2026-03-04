Komuna e Prishtinës organizon aktivitete përkujtimore të 28-vjetorit të Epopesë së UÇK-së
Komuna e Prishtinës fton qytetarët të marrin pjesë në aktivitetet përkujtimore të 28-vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilat do të zhvillohen sipas programit të përcaktuar nga autoritetet lokale.
Sipas njoftimit zyrtar, aktivitetet fillojnë më 5 mars 2026 me orën ligjërate për Epopenë e UÇK-së në Shkollën e Mesme “Xhevdet Doda”. Ligjëratën do ta mbajnë kryetari i Komunës, Përparim Rama, udhëheqësi i Sektorit për Çështjet e Kategorive të Dala nga Lufta e UÇK-së, Sylë Vitia, si dhe kryetari i OVL të UÇK-së, dega në Prishtinë, Fatmir Sopi. Pas ligjëratës, në orën 10:00 do të mbahet seancë përkujtimore në Kuvendin Komunal të Prishtinës.
Më 6 mars, aktivitetet përfshijnë nderime pranë varrezave të dëshmorëve në Velani në orën 10:00, ndjekur nga homazhet pranë shtatores së heroit Zahir Pajaziti në orën 10:30, dhe në orën 13:00 homazhe në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz.
Programi përmbyllet më 7 mars në orën 18:00 me ndezjen e flakadanëve në amfiteatrin e sheshit “Zahir Pajaziti”, ku do të shfaqet edhe një ekspozitë me punime të nxënësve të shkollave të qytetit.
Komuna e Prishtinës i bën thirrje qytetarëve të përfshihen në aktivitetet përkujtimore për të nderuar kujtimin e dëshmorëve dhe kontributin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në lirinë e vendit. /Telegrafi/