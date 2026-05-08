Kompany i kërkon Bayernit një nënshkrim prej 40 milionë eurosh
Vincent Kompany po kërkon përforcime të reja në repartin ofensiv të Bayern Munich për sezonin e ardhshëm, ndërsa emri i Charles De Ketelaere po fiton gjithnjë e më shumë terren në planet e klubit bavarez.
Drejtuesit e Bayernit kanë vendosur të mos e mbajnë Nicolas Jackson pas përfundimit të huazimit të tij, pasi sulmuesi senegalez nuk arriti të bindë plotësisht me paraqitjet e tij.
Sipas raportimeve të gazetarit Sacha Tavolieri, Bayern po kërkon një profil më teknik dhe më fleksibël në sulm, një lojtar që mund të lëvizë mes linjave dhe të ofrojë më shumë alternativa pranë Harry Kane. Pikërisht për këtë arsye, De Ketelaere shihet si një nga prioritetet kryesore të klubit gjerman.
Futbollisti belg ka rigjetur formën më të mirë te Atalanta, pas një periudhe të vështirë te AC Milan. Në Bergamo ai ka fituar vazhdimësi, ka rritur ndikimin në fazën ofensive dhe ka treguar pjekuri më të madhe në lojë, çka ka tërhequr vëmendjen e shumë klubeve evropiane, përfshirë Bayernin.
Burime pranë lojtarit bëjnë të ditur se De Ketelaere e sheh pozitivisht një transferim të mundshëm në Bundesligë dhe kushtet personale nuk pritet të jenë problem.
Megjithatë, pengesa kryesore mbetet marrëveshja mes klubeve. Atalanta nuk ka ndërmend ta shesë lehtë yllin belg, por është e gatshme të dëgjojë oferta që i afrohen vlerës së tij, e cila llogaritet rreth 40 milionë euro.
Nga ana tjetër, Bayern ka hequr dorë nga ideja për të investuar rreth 65 milionë euro për Nicolas Jackson, pasi drejtuesit e klubit vlerësojnë se kontributi i tij nuk ka qenë vendimtar. Edhe pse realizoi gola dhe asistime, ai nuk arriti të siguronte statusin e një titullari të padiskutueshëm.
Në Mynih besohet se De Ketelaere mund të sjellë më shumë kreativitet dhe inteligjencë taktike në repartin ofensiv. Ai mund të aktivizohet si mesfushor ofensiv, sulmues i dytë apo edhe si sulmues lëvizës, fleksibilitet që i përshtatet ideve të Kompanyt për një skuadër më dinamike në fazën sulmuese.
Atalanta është e vetëdijshme se tashmë ka në skuadër një lojtar të rilindur dhe shumë të kërkuar në tregun evropian. Për këtë arsye, Bayern do të duhet të veprojë shpejt dhe me vendosmëri nëse dëshiron ta mbyllë transferimin përpara se konkurrenca të rritet edhe më shumë. /Telegrafi/