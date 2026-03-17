Komisioni parlamentar do të vendosë se kush do ta zëvendësojë Bislimoskin
Në shpalljen publike për zgjedhjen e kryetarit të ri të Komisionit Rregullator të Energjisë janë paraqitur dy kandidatë, ndërsa kandidaturat e tyre do të shqyrtohen sot në seancën e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut.
Sipas informacionit në njoftim, janë paraqitur Aco Ristov, ish-kryetar i komunës së Radovishit, si dhe Shamil Rexhepi, i cili është i punësuar në Komisionin Rregullator të Energjisë.
Njoftimi publik u bë pas dorëheqjes së presidentit aktual, Marko Bislimoski, i cili do të vazhdojë të mbajë detyrën deri në zgjedhjen e pasardhësit të tij.
Sipas Ligjit për Energjinë të Maqedonisë së Veriut, pas shqyrtimit të aplikimeve, komisioni duhet t'i propozojë një kandidat Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, i cili do të bëjë përzgjedhjen përfundimtare.
Zgjedhja e kryetarit të ri të Komisionit Rregullator të Energjisë pritet të vihet në rendin e ditës të seancës plenare të Parlamentit të planifikuar për të mërkurën.