Komediani Russell Howard zbulon se i ka vdekur i biri: Familja jonë ka ndryshuar përgjithmonë
Komediani britanik Russell Howard ka njoftuar se djali i tij Felix vdiq menjëherë pas lindjes, disa muaj pas tragjedisë familjare që ai dhe gruaja e tij Cerys Morgan përjetuan larg syrit të publikut.
Ai tha se djali kishte vdekur në fillim të këtij viti dhe falënderoi stafin e Shërbimit Kombëtar Shëndetësor Britanik për kujdesin dhe mbështetjen që ai dhe gruaja e tij morën në spital.
"Në fillim të këtij viti, familja jonë ndryshoi përgjithmonë kur djali ynë i bukur, Felix, vdiq menjëherë pas lindjes", shkroi ai në Instagram. Ai shtoi se ndihmësit mjekësorë treguan dhembshuri, mirësi dhe humanizëm të jashtëzakonshëm gjatë kohës së tyre më të vështirë.
Howard deklaroi, ndër të tjera, se Felix u vendos në një djep ftohës pas lindjes, gjë që i lejoi atij dhe Cerys të kalonin orë të çmuara me djalin e tyre, duke e mbajtur në krahë dhe duke i thënë lamtumirë.
Çifti vendosi më pas të krijonte Fondacionin Felix në emër të Felix. Fondacioni do të ndihmojë prindërit, vëllezërit, motrat dhe anëtarët e tjerë të ngushtë të familjes që përballen me abort, lindje të parakohshme, lindje të foshnjës së vdekur, vdekje të të porsalindurve dhe humbje të ngjashme.
Janë planifikuar fonde për trajnime shtesë të mamive për mbështetje të specializuar në periudhën e zisë, si dhe për pajisje, dhoma dhe burime të tjera në spitale dhe reparte materniteti.
Për të mbledhur para për fondacionin, Howard do të organizojë një aktivitet bamirësie në O2 Arena të Londrës më 8 shkurt 2027, ku do të marrin pjesë Jimmy Carr, Greg Davies, John Bishop, Michael McIntyre, Aisling Bea dhe Mo Gilligan. /Telegrafi/