Komedia "Office Romance" është e disponueshme në Netflix, afërsia midis Lopez dhe Goldstein po tërheq vëmendje të veçantë
Komedia "Office Romance" me protagoniste Jennifer Lopez është e disponueshme në Netflix.
Në këtë film, Lopez luan rolin e Jackie Cruz, një drejtuese e fuqishme kompanie që fillon një lidhje sekrete me punonjësin e saj të ri Daniel, i luajtur nga Brett Goldstein.
Me kalimin e kohës, romanca e tyre zhvillohet në diçka serioze dhe të rrezikshme, pasi shkel rregullat e kompanisë dhe rrezikon karrierën e tyre.
Në një video të shkurtër të ndarë në profilin zyrtar të Netflix në Instagram, vëmendje e veçantë iu kushtua afërsisë dhe kimisë së personazheve kryesorë.
Disa nga komentet e shikuesve në këtë postim ishin: "Ishte vërtet i mirë", "Më pëlqen ky film, dhe të dy së bashku janë perfektë", "Më pëlqeu filmi", "Më pëlqen, është një film shumë qesharak".
"Office Romance" u drejtua nga OI Parker dhe u shkrua nga Goldstein me Joe Kelly. Anëtarë të tjerë të kastit përfshijnë Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford dhe Edward James Olmos.
Filmi shënon gjithashtu rikthimin e Lopez në Netflix, pasi më parë luajti në trillerin aksion të vitit 2023, Mother, dhe në filmin aksion fantastiko-shkencor të vitit 2024, Atlas.