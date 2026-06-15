Kombëtaret afrikane barazojnë fillimin e tyre më të mirë në Kupën e Botës që nga viti 2002
Kombëtaret afrikane kanë grumbulluar së bashku gjashtë pikë në ndeshjet e para të Kupës së Botës FIFA 2026, duke regjistruar startin e tyre më të mirë në një edicion të turneut që nga viti 2002.
Përfaqësueset e kontinentit patën një raund hapës mjaft të balancuar, duke siguruar dy fitore, dy barazime dhe dy humbje.
Rezultatin më të spikatur e arriti Bregu i Fildishtë, i cili mposhti Ekuadorin me rezultat minimal 1-0 në kuadër të Grupit E.
Edhe Maroku nisi pozitivisht aventurën e tij në turne, duke marrë një pikë të vlefshme pas barazimit 1-1 ndaj Brazilit në Grupin C.
Një paraqitje historike realizoi edhe Kepi i Gjelbër, që ndali Spanjën në një barazim pa gola 0-0 në Grupin H, duke siguruar një nga rezultatet më të rëndësishme në historinë e futbollit të këtij vendi.
Ndërkohë, Egjipti gjithashtu arkëtoi një pikë pas barazimit 1-1 ndaj Belgjikës në Grupin G.
Jo të gjitha përfaqësueset afrikane patën të njëjtin sukses. Afrika e Jugut u mposht 2-0 nga bashkëorganizatori i turneut, Meksika, ndërsa Tunizia pësoi humbjen më të rëndë mes ekipeve afrikane, duke u mundur 5-1 nga Suedia.
Pavarësisht këtyre rezultateve të ndryshme, bilanci i përgjithshëm i kombëtareve afrikane pas raundit të parë është inkurajues dhe konfirmon progresin e vazhdueshëm të futbollit afrikan në skenën botërore. /Telegrafi/