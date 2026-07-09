Klubi i madh anglez arrin marrëveshje të plotë për të transferuar Johan Manzambin
Klubi anglez, Newcastle United thuhet se ka arritur marrëveshje të plotë për transferimin e sensacionit zviceran, Johan Manzambi nga Freiburg këtë verë.
Sipas gazetarit gjerman Florian Plettenberg, Newcastle ka arritur një marrëveshje të plotë me Freiburg për të nënshkruar mesfushorin me tipare sulmuese, Johan Manzambi.
Marrëveshja thuhet se vlen 60 milionë euro, me të dy klubet që tani janë në marrëveshje të plotë për transferimin.
Newcastle aktualisht po finalizon detajet e mbetura të një kontrate afatgjatë me lojtarin përpara se transferimi të mund të përfundojë.
🚨💣 EXCLUSIVE | Newcastle and SC Freiburg have reached a full agreement over the transfer of Johan Manzambi worth €60m.
All agreed between the clubs. #NUFC are now finalising the final details of the agreement with Manzambi. Long-term contract prepared.
Aston Villa were also… pic.twitter.com/2omcWbVPwo
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2026
Aston Villa ishte gjithashtu e interesuar të nënshkruante me Manzambin pas dëmtimit të ligamentit të kryqëzuar anterior të Amadou Onanës, por Newcastle ka dalë si favorit i qartë për të siguruar nënshkrimin e tij.
Manzambi aktualisht është jashtë fushave për shkak të një dëmtimi, por mbetet plotësisht i përqendruar në Kupën e Botës përpara se të përfundojë transferimin e tij të pritshëm në St James' Park.
Vlen të theksohet se 20-vjeçari ka shkëlqyer me Zvicrën në Kupën e Botës deri tani duke shënuar tri gola dhe dy asistime në katër ndeshje. /Telegrafi/