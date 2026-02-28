Klopp zbulon se çfarë do të bëjë nëse Man Cityt i hiqen titujt e fituar të Ligës Premier
Jurgen Klopp ka zbuluar tashmë se çfarë do të bënte në rast se Manchester Cityt do t’i hiqeshin titujt e fituar të Ligës Premier.
Tekniku gjerman fitoi vetëm një titull të Ligës Premier gjatë nëntë sezoneve që ishte në krye të Liverpoolit, duke përfunduar si vend i dytë në dy raste ndaj skuadrës së Pep Guardiolas, Manchester City, në sezonin 2018/19 dhe përsëri në 2021/22.
Në shkurt të vitit 2023, City u akuzua për shkelje serioze nga Liga Premier, me një seancë dëgjimore prej 10 javësh që u zhvillua në shtator të vitit 2024.
Megjithëse procedurat përfunduan pak kohë më vonë, në dhjetor të 2024, vendimi i panelit tre-anëtarësh të Komisionit të Pavarur ende nuk është shpallur dhe nuk pritet një vendim i afërt.
Edhe mundësia që titujt e fituar gjatë periudhës së pretenduar të shkeljeve të hiqen mbetet e hapur, por ekspertët e konsiderojnë këtë si një nga skenarët më pak të mundshëm.
Duke folur vitin e kaluar, Klopp, i cili nuk është më në krye të Liverpoolit, tregoi planet e tij në rast se klubi i tij i mëparshëm do të trashëgonte titujt nga “Etihad”.
“Ne diskutuam për këtë kur u largova. Nuk kam kaluar shumë kohë në Mallorca, sepse gjithmonë jam duke udhëtuar, por nëse ndodhte, i thashë të gjithë atyre që donin të vinin: ‘Vetëm rezervoni një fluturim për në Mallorca. Unë do të blej birrat!’ Do të bëjmë një paradë tonën në kopshtin tim”, ka thënë me shaka Klopp.
Liverpool përfundoi me 97 pikë në sezonin 2018/19 dhe 92 pikë në sezonin 2021/22, me sezonin 2018/19 që mbetet sezoni me më shumë pikë të fituara në historinë e Ligës Premier nga një klub që nuk fitoi titullin./Telegrafi/