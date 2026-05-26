Rritje e habitshme e vlerës! Lamine Yamal u rrit nga 0 në 200 milionë euro që nga Kupa e Botës 2022
Rritja e Lamine Yamal, 18 vjeç, ka qenë thjesht e jashtëzakonshme, me vlerësimin e sulmuesit anësorit të Barcelonës që është rritur ndjeshëm nga 0 euro gjatë Kupës së Botës 2022 në Katar në rreth 200 milionë euro sot.
Në kohën e turneut, Yamal ishte ende një lojtar premtues në akademi pa ndonjë vlerësim në tregun e transferimeve, por brenda një kohe të shkurtër ai është bërë një nga futbollistët më të vlefshëm në planet.
Përparimi i tij te Barcelona dhe vendosja e tij e shpejtë në futbollin elitar evropian kanë nxitur një rritje të habitshme financiare.
Ai qëndron rehat përkrah emrave më të mëdhenj të lojës për sa i përket vlerës së tregut, madje para se të arrijë vitet e tij kulmore.
Rritja tregon zhvillimin e tij të shpejtë, si dhe nivelin e besimit në potencialin e tij afatgjatë, me Yamalin që tani shihet si një gur themeli edhe për Spanjën përpara Kupës së Botës 2026.
Nga talent i padukshëm i akademisë në një superyll prej 200 milionë eurosh vetëm në pak sezone, trajektorja e tij po përshkruhet si një nga shpërthimet më të shpejta të vlerës në historinë moderne të futbollit. /Telegrafi/