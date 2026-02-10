Klopp bën pesë kërkesa në drejtim të Perez për t’u ulur në stolin e Real Madridit
Ish-trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp, raportohet se ka pesë kërkesa që dëshiron të plotësohen nëse do të marrë drejtimin e Real Madridit.
Klopp ka qenë pa një rol trajneri që nga largimi i tij nga posti i trajnerit të Liverpoolit në fund të sezonit 2023/24. Që prej asaj kohe, gjermani është përfshirë në Grupin Red Bull, ku ushtron funksionin e Drejtorit të Futbollit Global.
Por a mund të rikthehet ai së shpejti në bankinë?
Sipas Sky Sports në janar, Klopp është një nga kandidatët që Real Madridi po shqyrton në rast se klubi vendos të emërojë një trajner të ri në verën e vitit 2026.
Pas largimit të Xabi Alonsos muajin e kaluar, ish-mbrojtësi i djathtë i Real Madridit, Alvaro Arbeloa, u promovua nga posti i trajnerit të ekipit rezervë dhe që atëherë ka udhëhequr “Los Blancos” drejt katër fitoreve radhazi në La Liga, kundër Levantes, Villarrealit, Rayo Vallecanos dhe Valencias.
Fillimisht nuk ishte e qartë se për sa kohë do të zgjaste kontrata e Arbeloas, megjithatë gazeta spanjolle Marca sugjeroi se marrëveshja është e vlefshme përtej përfundimit të sezonit aktual.
Megjithatë, nëse Klopp mbetet i lirë, ekziston mundësia që ai të bëhet trajneri i Real Madridit, duke pasur parasysh rekordin e tij mbresëlënës si trajner, me tituj kampionë në Angli dhe Gjermani, si dhe triumfin në Ligën e Kampionëve me Liverpoolin në vitin 2019.
Sipas Defensa Central, Klopp thuhet se ka kërkuar që të plotësohen pesë kushte përpara se të marrë në konsideratë drejtimin e Real Madridit këtë verë.
Raportohet se trajneri gjerman ka kërkuar transferimin e dy mbrojtësve qendrorë, dy mesfushorëve, si dhe rikthimin e talentit brazilian Endrick në klub, pasi ai është huazuar te Lyon për pjesën e mbetur të sezonit 2025/26.
Edhe pse Klopp nuk ka përmendur drejtpërdrejt emra konkretë, raporti pretendon se Kees Smit, Adam Wharton, Nico Schlotterbeck dhe Jacobo Ramon janë ndër lojtarët që mund t’i bashkohen Real Madridit gjatë verës./Telegrafi/