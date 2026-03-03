Klientët ikin nga restoranti në Dubai pasi ngatërruan topin e Ramazanit me shpërthimin e një bombe
Një shpërthim topi gjatë Ramazanit në perëndim të diellit u ngatërrua me një shpërthim bombe në Dubai, duke bërë që disa turistë të largoheshin nga një restorant në qytet.
Videoja e parë në mediat sociale në një restorant hoteli pa emër tregon disa klientë që ngrihen nga tavolinat e tyre dhe ikin në panik pasi dëgjojnë një zhurmë të fortë.
Qyteti, i dyti më i madh në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA), është shënjestruar nga sulme hakmarrëse nga Irani, ndërsa po i përgjigjet sulmeve nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, transmeton Telegrafi.
Shumë hotele dhe vende historike në qytet janë goditur tashmë, duke bërë që banorët dhe turistët të jenë në një gjendje gatishmërie të shtuar, gjë që shpjegon reagimet e shpejta të disa njerëzve të parë në video.
Megjithatë, ekziston një shpjegim për shpërthimin e fortë që duket se dëgjohet në këtë video. Topi i dëgjuar në fakt shënon fillimin e Iftarit, një kohë e rëndësishme e ditës gjatë muajit të Ramazanit.
Gjatë kësaj kohe, myslimanët agjërojnë gjatë ditës dhe nuk janë në gjendje të hanë ose të pinë deri në perëndim të diellit, me vaktin e agjërimit të quajtur Iftar. /Telegrafi/