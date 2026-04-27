Kjo veturë arrin shpejtësinë gati 100 km/h për rreth dy sekonda
Në Panairin e Automobilave në Pekin, prodhuesi kinez Lynk&Co zbuloi konceptin e parë të superveturës: GT.
Vetura koncept sportive është e mbushur me teknologji të përparuar dhe ide të guximshme dizajni - dhe përfundimisht mund të arrijë në prodhim.
Duke shënuar 10-vjetorin e markës, prototipi ofron gjithashtu një pamje të kapitullit të ardhshëm si në drejtimin e dizajnit ashtu edhe në atë inxhinierik për prodhuesin kinez të automjeteve.
Performanca e veturës thuhet të jetë mbresëlënëse, me një kohë të pretenduar prej 0-96 km/h për rreth 2.0 sekonda.
Projekti u zhvillua bashkërisht nga ekipet evropiane dhe kineze të Lynk&Co, me një ndikim të rëndësishëm nga dizajni suedez, i cili mbetet qendror për identitetin e markës. /Telegrafi/
