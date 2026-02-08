"Kjo po e vret dashurinë për futbollin"- Neville kritikon gjyqtarin pas ndeshjes Liverpool-City
Fundi dramatik i derbit të javës së 25-të në Ligë Premier mes Liverpoolit dhe Manchester Cityt në Anfield ka shkaktuar reagime të forta në botën e futbollit.
Qendra e diskutimit ishte vendimi kontrovers i gjyqtarit Craig Pawson, i cili pas ndërhyrjes së VAR në minutën e 100-të përjashtoi mesfushorin e Liverpoolit, Dominik Szoboszlai, për një faull ndaj Erling Haaland, pavarësisht se goli i Manchester Cityt u anulua pak më parë.
Ndeshja përfundoi me fitore 2-1 për Man Cityn, ndërsa Szoboszlai do të humbasë ndeshjet e ardhshme të ligës për shkak të kartonit të kuq.
Futbollisti legjendar anglez, Gary Neville, i cili komentoi për Sky Sports, kritikoi ashpër vendimin dhe përdorimin e teknologjisë VAR.
“Ky është një vrasës i humorit. Një nga momentet më të mëdha të sezonit sapo është shkatërruar. Thjesht nuk e kuptoj. Ai bëri një faull, kjo është e qartë, por duket shumë e padrejtë. E di që ka rregulla, por ekziston edhe fryma e lojës”, deklaroi Neville.
Ai shtoi se një vendim i tillë e shkatërron gëzimin dhe bukurinë e futbollit, duke u dhënë një mesazh të fortë për tifozët dhe lojtarët.
Pas ndeshjes, Liga Premier lëshoi një deklaratë për të sqaruar situatën, duke shpjeguar se Haaland kishte kryer një faull ndaj Szoboszlaik, i cili më pas pengoi një mundësi shënimi, dhe se për këtë arsye u akordua një goditje dënimi për Man City dhe një karton i kuq për hungarezin.
Megjithatë, komunikimi zyrtar u tall nga tifozët dhe mediat për shkak të gabimit në emrin e Szoboszlaik, i cili u shkrua gabim si “Dominic”.
Edhe vetë lojtarët e Manchester Cityt shprehën keqardhje për situatën me Erling Haaland që i doli në krah hungarezit.
Vendimi ka shkaktuar një debat të gjerë për përdorimin e VAR dhe interpretimin e rregullave, ndërsa tifozët dhe ish-lojtarët kërkojnë më shumë drejtësi dhe fleksibilitet në situata të tilla dramatike, që shpesh vendosin emocionet dhe rezultatet në minutat shtesë të ndeshjeve të mëdha. /Telegrafi/