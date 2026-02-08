Guardiola flet për garën për titull me Arsenalin - tregon se çfarë duhet të bëjë Man City
Pep Guardiola ka pranuar se Man City ka ende rrugë për të bërë përpara se të sfidojë siç duhet Arsenalin për trofeun e Ligës Premie, por u ka kërkuar lojtarëve të tij të jenë të gatshëm të shfrytëzojnë çdo gabim që bëjnë liderët e ligës.
Man City fitoi sot derbin ndaj Liverpoolit si mysafir me rezultat 2-1., duke mbetur gjashtë pikë prapa Arsenalit.
“Kam një ndjenjë se pak përmirësim nuk do të jetë i mjaftueshëm për të konkurruar kundër Arsenalit, por prapëseprapë kemi diferencë [për t’u përmirësuar]”.
"Ne duhet të luajmë kundër Arsenalit në shtëpi dhe sigurisht, duhet t'i mposhtim ata".
"E kam thënë, 13 ndeshje në Ligwn Premier, nga pikëpamja ime, nga përvoja ime e vogël, është shumë kohë, shumë".
“Është e drejtë. Kur shkon në ndeshjet e fundit duke luajtur kundër ndonjë ekipi në betejë për rënie nga kategoria, është një ndeshje e drejtë sepse ata jetojnë për të mbijetuar dhe kanë javë të gjata për t’u përgatitur, [ndërsa] ti vjen nga FA Cup, vjen nga Carabao Cup, vjen nga Liga e Kampionëve”.
“Kjo ndikon në garën për titull. Kjo është arsyeja pse të kesh nëntë, dhjetë, njëmbëdhjetë pikë është më e vështirë. Kjo është arsyeja pse e tëra çfarë mund të bëjmë është t’i fryjmë Arsenalit, të jemi aty, dhe të përpiqemi që nëse ata flenë, nëse bëjnë diçka [një gabim], ta përdorim”, deklaroi Guardiola pas ndeshjes. /Telegrafi/