Kit Harington: Xhirimi i skenave intime me Sophie Turner ishte i pakëndshëm
Kit Harington dhe Sophie Turner, të cilët u rritën së bashku në sheshxhirimin e serialit “Game of Thrones” duke luajtur personazhe që për vite me radhë besohej se ishin vëlla e motër, janë rikthyer para kamerave.
Këtë herë, personazhet e tyre janë në një marrëdhënie krejtësisht të ndryshme, teksa luajnë role të dashuruarish në filmin e ri horror “The Dreadful”.
Harington pranoi se xhirimi i skenave intime me Turner ishte pak i pakëndshëm për të dhe se e gjithë përvoja dukej "e çuditshme" dhe "e neveritshme". Ai diskutoi gjithçka me një koleg tjetër nga seriali i famshëm, Peter Dinklage.
Harington dhe Turner xhiruan së bashku serialin “Game of Thrones” për gati dhjetë vjet, i cili u transmetua nga viti 2011 deri në vitin 2019.
Kur filloi seriali, Turner ishte vetëm 14 vjeç si Sansa Stark, ndërsa Harington, i cili luajti rolin e Jon Snow, ishte 24 vjeç.
Personazhet e tyre e kaluan pjesën më të madhe të serialit duke besuar se ishin gjysmëvëlla dhe gjysmëmotër, derisa shikuesit mësuan në sezonin e gjashtë se në të vërtetë ishin kushërinj. Kjo është arsyeja pse kalimi nga ai lloj marrëdhënieje në një çift romantik në ekranin e madh nuk ishte aspak i zakonshëm.
Filmi "The Dreadful" doli në kinema në shkurt të këtij viti.
Në një bisedë me Peter Dinklage, i cili luajti rolin e Tyrion Lannister në Game of Thrones, Harington zbuloi se cili ishte reagimi i tij i parë kur lexoi skenarin.
“Ishte vërtet e çuditshme. Sophie më dërgoi skenarin dhe unë i thashë: ‘Sophie, kemi shumë skena së bashku, e di, skena të tilla’. Ajo nuk e vuri re fare dhe tha thjesht: ‘Po, mendoj se Kit do të ishte shumë mirë për këtë rol’”, kujtoi ai.
Ai shtoi se e ka njohur Turner që kur ajo ishte një vajzë e vogël dhe gjithmonë e ka parë atë si një motër më të vogël.
"Ishte paksa e pështirë, por në fund gjithçka shkoi mirë", tha Harington për xhirimet e skenave intime. Turner, e cila më parë pranoi se e gjithë situata ishte "e neveritshme" për të, pati një përshtypje të ngjashme.
Pavarësisht shqetësimit fillestar, Harington nuk ka gjë tjetër veçse lëvdata për Turner, duke e quajtur atë një aktore fenomenale. Dinklage u pajtua, duke besuar se Turner është ndër aktorët më të mirë në të gjithë serialin.
"Ajo ishte jashtëzakonisht e përgatitur. Ishte një kënaqësi e madhe të aktroja me të. Ajo ishte gjithmonë plotësisht e pranishme në çdo skenë", tha ai.