Kishte katër burra, dy prej tyre vdiqën në rrethana të dyshimta: Si u bë Lily Safra miliardere
Jeta e Lily Safra ishte e mbushur me luks, tragjedi dhe dyshime. Pas katër martesave, dy divorceve dhe dy vdekjeve misterioze të bashkëshortëve, pasuria e saj arriti mbi një miliard dollarë, ndërsa historia e saj mbeti një nga enigmat më të përfolura të shoqërisë së lartë
Jeta e Lily Safra në pamje të parë dukej pothuajse perfekte. Emri i saj sot mban një pavijon në muzeun e famshëm Louvre, ndërsa pasuria e saj numërohej në miliarda. Megjithatë, pas kësaj historie glamuroze fshihej një jetë e mbushur me sekrete të errëta, rastësi të çuditshme dhe tragjedi të rënda.
Kjo grua misterioze kaloi nëpër katër martesa, dy divorce dhe dy vdekje tragjike të bashkëshortëve, ndërsa pas çdo humbjeje pasuria e saj rritej në mënyrë të jashtëzakonshme. Për shkak të këtyre rrethanave, shumë njerëz e quanin “vejushë e zezë”, duke dyshuar se ajo kishte dorë në vdekjet e bashkëshortëve, edhe pse asnjëherë nuk u provua asgjë kundër saj.
Martesa e parë dhe fillimi i një jete luksoze
Lily Safra lindi në Brazil, në një familje sipërmarrësish modestë. Që në rininë e hershme ajo tërhiqte vëmendjen me inteligjencën e saj të jashtëzakonshme dhe talentin për gjuhët e huaja.
Kur ishte vetëm 17 vjeçe, ajo arriti të fitojë zemrën e Mario Cohen, një magnat i industrisë së tekstilit. Prindërit e saj e shihnin këtë lidhje si një mundësi të mirë për të ardhmen, ndaj martesa u zyrtarizua në vitin 1952.
Ata jetuan bashkë rreth dhjetë vjet dhe patën tre fëmijë, por kjo martesë nuk i solli lumturinë që priste. Pas divorcit, Mario Cohen u detyrua të paguante një shumë të konsiderueshme për të ruajtur qetësinë familjare. Ishte hera e parë që Lily përjetoi pavarësi financiare, edhe pse ato shuma do të dukeshin të vogla krahasuar me pasurinë që do të vinte më vonë, transmeton Telegrafi.
Vetëvrasja e dyshimtë dhe trashëgimia marramendëse
Vetëm tre vjet pas divorcit, Lily u martua përsëri, këtë herë me Alfredo Monteverde, pronar i një rrjeti të madh dyqanesh të pajisjeve shtëpiake.
Jeta e saj dukej sikur më në fund kishte marrë drejtimin e duhur: luks, stabilitet dhe një e ardhme e sigurt. Ajo madje adoptoi edhe djalin e bashkëshortit.
Por në vitin 1969, Monteverde, i cili vuante nga depresioni i rëndë, vdiq në rrethana që u cilësuan si vetëvrasje. Familjarët e tij dyshuan menjëherë dhe pretenduan se bëhej fjalë për vrasje të planifikuar, veçanërisht pasi vetëm disa ditë para vdekjes ai kishte ndryshuar testamentin dhe i kishte lënë Lily-t rreth 230 milionë dollarë.
Policia e mbylli rastin për mungesë provash, por pikërisht atëherë u shfaqën për herë të parë akuzat publike se Lily Safra ishte një “vejushë e zezë”.
Martesa e çuditshme për të rikthyer dashurinë
Pas kësaj tragjedie, Lily kërkoi ndihmë për menaxhimin e pasurisë së saj të madhe nga Edmond Safra, një bankier brilant nga një familje e njohur libaneze.
Mes tyre shpërthyen ndjenja të forta, por familja e Edmondit ishte kategorikisht kundër lidhjes për shkak të dallimeve fetare dhe reputacionit të dyshimtë të Lily-t. Bankieri vendosi të tërhiqej.
E lënduar dhe e poshtëruar, Lily mori një vendim të papritur: u martua me biznesmenin britanik Samuel Bendahan, i cili ishte thellësisht i dashuruar me të. Kur Edmond Safra mësoi për këtë, ai la gjithçka, udhëtoi me nxitim në Acapulco me një valixhe plot bizhuteri dhe i kërkoi në gjunjë që të kthehej tek ai.
Lily pranoi, ndërsa martesa e saj me Bendahanin zgjati vetëm dy javë, duke hyrë në histori si një nga mënyrat më të pazakonta për të rikthyer një dashuri të humbur.
Vitet e arta dhe tragjedia në Monaco
Lily dhe Edmond Safra u martuan më në fund në vitin 1976 në një ceremoni luksoze ku mori pjesë elita e shoqërisë botërore. Pavarësisht kontratës së rreptë paramartesore, ata dukeshin vërtet të lumtur.
Çifti bleu prona luksoze nëpër botë, organizonte bale madhështore dhe investonte miliona në projekte humanitare.
Por tragjeditë nuk munguan. Në një aksident trafiku humbi jetën djali i Lily-t nga martesa e parë së bashku me nipin e saj, ndërsa Edmond Safra u diagnostikua me sëmundjen e Parkinsonit.
Zjarri misterioz që tronditi botën
Ngjarja më dramatike ndodhi më 3 dhjetor 1999, kur në penthausin e tyre në Monaco shpërtheu një zjarr i tmerrshëm.
Atë natë, me urdhër të Lily-t, pjesa më e madhe e sigurisë ishte dërguar në pushim. Edmond Safra dhe infermierja e tij u strehuan në një banjë të blinduar, duke menduar se bëhej fjalë për një sulm. Fatkeqësisht, ata u asfiksuan nga tymi sepse nuk hapën derën për ekipet e shpëtimit.
Ndërkohë, Lily, e cila ndodhej në një pjesë tjetër të apartamentit, u evakuua pa lëndime.
Më vonë, infermieri Ted Maher pranoi se kishte ndezur zjarrin për të simuluar një heroizëm dhe për të shpëtuar shefin e tij, por hetuesit gjetën shumë boshllëqe në këtë histori. Dyshimet u rikthyen sërish: pse ishte larguar siguria atë natë dhe pse Edmond kishte ndryshuar testamentin pak para vdekjes?
Edhe këtë herë, asnjë provë nuk u gjet kundër Lily Safra.
Nga tragjeditë te miliardat dhe filantropia
Pas vdekjes së Edmond Safra në vitin 1999, Lily Safra trashëgoi një pjesë të konsiderueshme të pasurisë së tij dhe u bë një nga gratë më të pasura në botë. Sipas vlerësimeve të mediave financiare ndërkombëtare, pasuria e saj arriti rreth 1.3 miliardë dollarë.
Ajo zotëronte prona luksoze në Monaco, Paris, Gjenevë dhe në Rivierën franceze, si dhe një koleksion të jashtëzakonshëm arti dhe bizhuterish.
Pas kësaj tragjedie, Lily Safra u tërhoq nga jeta publike dhe iu përkushtua filantropisë. Përmes Fondacionit Edmond J. Safra, ajo dhuroi qindra miliona dollarë për spitale, universitete dhe projekte humanitare në mbarë botën, ndërsa financoi edhe restaurimin e disa hapësirave në muzeun Louvre në Paris.
Safra nuk komentoi kurrë thashethemet dhe rrallëherë u përball me mediat. Vetëm në një rast ajo paditi një roman që përmbante aluzione të qarta për jetën e saj.
Lily Safra vdiq në vitin 2022 në Gjenevë, në moshën 87 vjeçare, e rrethuar nga familja.
Ajo mori me vete në varr një nga misteret më të mëdha të shoqërisë së lartë: nëse bashkëshortët e saj ishin viktima të fatit të keq apo të një loje të ftohtë dhe të llogaritur. /Telegrafi/