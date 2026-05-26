A e ruan piperi i zi ngjyrën e rrobave? Ekspertët tregojnë çfarë funksionon vërtet
Shumë njerëz hedhin piper të zi në rrobalarëse për të parandaluar zbehjen e rrobave, por ekspertët thonë se ka mënyra shumë më efektive për t’i ruajtur ngjyrat
Larja e rrobave duket e thjeshtë, por larja e duhur është histori më vete. A duhet përdorur ujë i ngrohtë apo i ftohtë? A duhen ndarë rrobat me ngjyra nga të bardhat? Cilin program duhet zgjedhur?
Pyetjet janë të shumta, ndërsa përgjigjet e qarta shpesh mungojnë. Pikërisht për këtë arsye, njerëzit provojnë vazhdimisht truke të ndryshme për rroba më të pastra dhe ngjyra më të freskëta.
Një nga trendet më të fundit në internet tingëllon mjaft i pazakontë: hedhja e piperit të zi në rrobalarëse.
Shumë njerëz thonë se piperi po bëhet “uthulla e re” kur bëhet fjalë për larjen e rrobave. Por pse po e bëjnë këtë dhe a ka vërtet kuptim?
Pse njerëzit hedhin piper të zi në rrobalarëse?
Sipas shumë blogerëve, një lugë çaji me piper të zi të bluar, e shtuar bashkë me detergjentin, mund të ndihmojë që ngjyrat e rrobave të mos zbehen gjatë larjes.
Pretendohet se piperi vepron si një “eksfoliues” natyral, duke larguar mbetjet e sapunit, të cilat besohet se ndikojnë në humbjen e ngjyrës.
Dhe jo, rrobat nuk pritet të marrin erë piperi, sepse ata që e përdorin këtë metodë thonë se piperi shpëlahet plotësisht gjatë ciklit të larjes, transmeton Telegrafi.
A është e sigurt të hidhni piper në rrobalarëse?
E sigurt mund të jetë, por jo domosdoshmërisht e dobishme, thotë ekspertja për pajisje shtëpiake dhe dizajn enterieri, Cindy Bailen.
“Nuk mendoj se është ideja më e mirë. Nuk besoj se është e rrezikshme, por duket paksa pa kuptim. Pse do të krijonit qëllimisht efekt abraziv mbi rrobat? Pikërisht konsumimi dhe fërkimi çojnë në zbehjen e ngjyrave”, shpjegon ajo.
Si të parandalohet vërtet zbehja e rrobave?
Në internet do të gjeni edhe shumë këshilla për shtimin e uthullës gjatë larjes. Megjithatë, Cindy thotë se as ky truk nuk ka ndonjë efekt të madh, edhe pse uthulla mund të ndihmojë disi në rifreskimin e ngjyrave që janë zbehur nga detergjentet e fortë.
Këshillat e saj kryesore janë:
– Lani rrobat me ujë të ftohtë
– Mos e mbushni tepër rrobalarësen ose tharësen
– Xhinset mos i lani pas çdo veshjeje; rekomandohet të lahen vetëm pas 5 deri në 10 përdorimesh
Ndonjëherë truku më i mirë nuk është shtimi i përbërësve të rinj, por mënyra më e kujdesshme e larjes së rrobave. /Telegrafi/